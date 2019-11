De Nijmeegse buschauffeur met het rode hart heeft zijn laatste rit gereden

In de hal hangt een affiche met een foto van Neelie Kroes, de toenmalige minister van verkeer en waterstaat, en in grote letters NOOYT! En de tekst: ‘Haal die kronkel uit je eigen hoofd’.



Het waren de jaren 80. Binnenvaartschippers, milieubeweging, buurtcomité Groenlanden en Tweede Kamerleden praatten in Nijmegen over het graven van een geul door de Ooijpolder ten behoeve van de zesbaksduwvaart op de Waal. Het gebundelde verzet tegen de in Den Haag bedachte afsnijding van de Waalbocht had succes.