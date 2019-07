De Nijmeegse Waalbrug is op Vierdaagsedinsdag exclusief voor het wandellegioen

Ook fietsers en voetgangers vanuit Nijmegen-Noord moeten die Vierdaagsedinsdag omrijden/omlopen via de Snelbinder, het fietspad langs de spoorbrug. Het verkeer dat Nijmegen uit rijdt, heeft twee rijbanen.



In de Vierdaagseweek wordt er niet gewerkt aan de Waalbrug, zo is al voor de in maart begonnen renovatie afgesproken. In die week , vanaf zaterdagochtend 13 juli, is er één rijstrook open voor auto's die de stad in gaan; een tweede rijbaan is voor hulpdiensten, OV-bussen, taxi's en pendeldiensten van en naar het P+R-terrein bij de Ovatonde in Resssen. Het verkeer dat de stad uitrijdt, heeft twee rijbanen in de Vierdaagseweek.



Deze verkeerssituatie is dus anders op de eerste wandeldag van de Vierdaagse als het legioen via de Waalbrug door de Betuwe loopt. En ook anders dan normaal: tijdens de anderhalf jaar durende renovatie is er maar één rijstrook staduitwaarts en één stadinwaarts beschikbaar.