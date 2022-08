De ouderwetse buurtkroeg: gewoon een plek voor iedereen, waar alles kan

Me­ga-bouw­markt in Ressen komt er nu écht: Hornbach start met bouw en zoekt personeel

RESSEN - Na jaren van politiek en juridisch gesteggel is nu toch echt een start gemaakt met de bouw van de nieuwe Hornbach in Ressen, net boven Nijmegen. De eerste palen zijn begin deze maand in de grond geslagen. Daarnaast is de van oorsprong Duitse bouwmarkt gestart met het werven van personeel.

23 augustus