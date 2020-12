De penningmeester die het wel oploste: zo verduisterde Frank P. tonnen van een woningcorporatie voor zijn ijshockeyclub

Berg en Dals ‘zomercar­na­val’ nu al geschrapt

14:05 GROESBEEK - Het zomercarnaval in de gemeente Berg en Dal gaat niet door. Dat hebben het SOK (Samenwerkings Orgaan Karnaval) in Groesbeek en Stichting Rozenmaondag in Beek in overleg met de gemeente Berg en Dal besloten. Vanwege de recente toename van coronabesmettingen en de op korte termijn ongewisse toekomst, vinden de carnavalsorganisaties het niet verantwoord om het carnavalsfeest door te laten gaan.