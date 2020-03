‘De rust heerst nu in het Goffertpark en op sportterreinen’; geen bekeuringen

Scholen in Nijmegen, Wijchen en Druten stellen schoolexa­mens uit

8:20 NIJMEGEN - Vijf middelbare scholen in Nijmegen, het Pax Christi College in Druten en het Maaswaal College in Wijchen stellen de schoolexamens uit naar aanleiding van de nieuwe verscherpte maatregelen die het kabinet maandagavond heeft afgekondigd vanwege het coronavirus.