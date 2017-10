De Staat als voorprogramma van de Stones: 'legendarisch'

Huis­ka­mer­op­tre­dens in Bottendaal van van artiesten uit de wijk

16:11 NIJMEGEN Artiesten uit de wijk spelen of laten hun beeldend werk zien in huiskamers in de wijk. Dat is in het kort het Festival der Kunsten in Bottendaal. Het is een mooie gelegenheid om de wijk en zijn bewoners te leren kennen. In Bottendaal wonen veel creatievelingen.