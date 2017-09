De Staat in voorprogramma van Rolling Stones

OM: forse celstraf voor dollemansrit met 1-jarig zoontje in de auto

12:45 ARNHEM/ NIJMEGEN - ,,Het komt nu langzaamaan wel binnen bij mij’’, zei de 30-jarige Nijmegen gisteren haast op fluistertoon in de rechtbank van Arnhem. Meerdere malen was hij zijn emoties in de rechtszaal niet de baas. ,,Ik kan me heel weinig herinneren van die ene dag. Maar het is behoorlijk uit de hand gelopen. Dat vind ik verschrikkelijk.’’