De Staat vier keer in een tent op een rond podium: 'Dit wordt episch'

Het gebeurt bij concerten van De Staat wel eens dat het publiek in cirkels gaat dansen als de band Witch Doctor speelt. In de bijbehorende videoclip - die viral ging - dansen honderden figuren in cirkels om zanger Torre Florim. Zou het publiek om het podium bewegen? Hueting denkt van niet: ,,Daar is de tent te groot voor. Maar ik zie wel eens kleine draaikolken van dansende mensen ontstaan.’’



Tientallen roadies, licht- en geluidsmensen zijn druk bezig met opbouwen. Tim van Delft: ,,We halen alles uit de kast. Dit wordt episch: een audiovisueel spektakel. Voor ons is dit de afsluiting van de periode rond het album O en de opmaat naar een nieuw album. We spelen hier de beste muziek die we nu hebben met de beste presentatie die we nu kunnen bieden.’’