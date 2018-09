De stem van Argos zwijgt voortaan

,,Toen ik op de arbeidsmarkt kwam, begin jaren tachtig, was er geen werk. In Nijmegen ontstond een soort informele economie, van mensen die leefden van een uitkering en niet zochten naar betaald werk. De bewust baanlozen. De stad wemelde van de initiatieven. Het was een linkse tijd. Ik geloofde in de wereldrevolutie. Ik werkte bij de stichting Overal, de kringloopwinkel - die nog steeds bestaat. We haalden tweedehands spullen op bij mensen en verkochten die in onze winkel. Spotgoedkoop vaak, een bankstel had je voor vijf gulden. Toch verdienden we er wat aan. Ongeveer 100.000 gulden per jaar. Dat gaven we weg aan goede doelen. Zo heb ik tien jaar geleefd. Nu zou dat niet meer geaccepteerd worden, maar ik kijk er met groot plezier op terug."