De strijd om de perfecte foto, blogster Chloë is er klaar mee

Social influencers zijn mensen met een heel groot bereik op social media. Hun volgers zien hen als experts en dat maakt hen interessant voor bedrijven, die de influencers betalen om hun producten te promoten. Met bijna 40.000 volgers op Instagram weet Chloë daar alles van. ,,Het is een leuke wereld, maar wel veel harder dan in de media geschetst wordt. Ik denk dat het goed is als meer mensen zich daar bewust van worden.”



Zes jaar geleden begon de Beekse met haar blog ‘Fashionista Chloe’. “Bloggen was toen nog vrij onbekend en op Instagram ging het om de gezellige kiekjes. Nu is het een keiharde business geworden, sommige influencers verdienen 1.0000 euro per post. Sinds 2016 toont Instagram foto’s niet meer chronologisch maar naar relevantie. Dat betekent dat een foto alleen opvalt als hij heel veel likes heeft. Daardoor voelen influencers enorme druk om de perfecte foto te maken. Steeds meer van hen kampen met een burn out of depressie. Dan denk ik: wat doen we elkaar aan?”