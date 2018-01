Inschrijfgeld Vierdaagse weer flink hoger: van 64 naar 80 euro

NIJMEGEN - Meedoen aan de Vierdaagse in Nijmegen wordt opnieuw fors duurder. Een inschrijfbewijs kost dit jaar 80 euro, terwijl dat vorig jaar nog 64 euro was. Toen ontstond er al commotie en gemor over dat bedrag, dat al 5 euro hoger was dan in 2016. Tien jaar geleden kostte deelname aan het wandelevenement nog 35 euro.