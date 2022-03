De voetballertjes vormden klontjes rondom de plek waar de bal was

Bankje onthuld voor erelid Frans Kapteijns van de Bosbesjes en zijn vrouw Lies, die daags na elkaar overleden

GROESBEEK – Op een zandpad langs de Wylerbaan is zondag een bank onthuld ter nagedachtenis aan Frans en Lies Kapteijns . Frans was erelid van wandelsportvereniging de Bosbesjes. Lies overleed twee jaar geleden op 30 maart aan corona en Frans enkele dagen later, op 4 april, eveneens aan corona.

