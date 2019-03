De vrijwilligers zitten er klaar voor: vierduizend jongeren moeten in Nijmegen een spuitje halen

Is de opkomst vergelijkbaar met die van eerdere prikrondes in Zaltbommel (74 procent), Wijchen (87 procent) en Tiel (68 procent), dan zijn na vandaag in deze regio weer minstens 4.000 jongeren extra beschermd tegen de bacterie die een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging kan veroorzaken. De meningokokkenprik werd ook al toegediend bij de standaardvaccinatie op een leeftijd van 14 maanden.



Deze ronde is nodig als extra bescherming tegen een nieuwe meningokokkenvariant, type W. Sinds drie jaar worden steeds meer mensen hier ziek van. Soms met blijvende klachten tot gevolg, een enkele keer met fatale afloop.