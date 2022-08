De Waal staat extreem laag, wat komt er bovendrijven en is het wat waard? Strandjutter Jip zoekt het uit

Lage waterstand zorgt voor problemen in de Nijmeegse havens

NIJMEGEN - Het is behoorlijk klimmen voor gasten op de cruiseschepen die aanmeren in Nijmegen. Door de lage waterstand van de Waal is de loopplank naar de wal een stuk steiler dan normaal. Gelukkig kunnen de passagiers nog uitstappen. Aan veel Duitse kades lukt dat niet meer.

10 augustus