De Zwijgende Meerderheid houdt positieve demonstratie voor steun aan hulpverleners in Nijmegen

Zeehondje Robert lievelings­dier van het jaar in Tiergarten Kleef

KLEEF - Het jonge zeehondje Robert is lievelingsdier van het jaar geworden in de Tiergarten in Kleef. Robert kreeg 25,7 procent van de stemmen. Op de tweede plaatst eindigden de drie stokstaartjes van de dierentuin met 24,8 procent van de stemmen. Als derde eindigde de rode of wel kleine panda Spike met 13,3 procent van de stemmen.

14 januari