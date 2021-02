Debacle rond vlaggenschip onder de teststraten: megatestlocatie Arnhem-Nijmegen nog potdicht

NIJMEGEN - De grote coronateststraat bij Ressen is al een maand dicht en opent waarschijnlijk pas half maart weer. Daarmee is de teststraat langer dicht dan geopend. De sluiting was tot nu toe bovendien voor niets, want de nieuwe robotlijn die geplaatst moest worden , kwam niet. Betrokkenen hebben het over ‘een ongelukkige afstemming tussen GGD en ministerie’.

De XL-teststraat was dé trots van de GGD in de regio’s Arnhem en Nijmegen. Het zogeheten testpaviljoen Arnhem-Nijmegen opende 21 december, voor zo nodig vierduizend coronatesten per dag, in zestien teststraten. Uitslag bekend binnen twee uur.



Op 20 januari besloot de GGD de teststraat te sluiten, omdat er een nieuwe robotlijn geplaatst zou worden voor snelle en betrouwbare Lamp-testen. Echter, op hetzelfde moment besloot het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) dat niet Nijmegen-Arnhem, maar Schiphol zo snel mogelijk de nieuwe robot moest krijgen.

Quote Achteraf gezien zijn we helaas een maand voor niets op slot geweest, want veel is er in de tussentijd niet gebeurd in het Paviljoen Arn­hem-Nijmegen.” Woordvoerster GGD

,,Om het vliegpersoneel de mogelijkheid te geven zich bij terugkeer razendsnel te kunnen laten testen”, aldus een voorlichter van VWS. Strengere regels rondom corona lagen daaraan ten grondslag. ,,Onder meer essentiële vrachttransporten met goederen uit China zijn in het geding”, aldus de woordvoerder.

,,Achteraf gezien zijn we helaas een maand voor niets op slot geweest, want veel is er in de tussentijd niet gebeurd in het Testpaviljoen Arnhem-Nijmegen”, erkent een woordvoerder van de GGD. Volgens haar is sprake van een ongelukkige planning. ,,Het ministerie is verantwoordelijk en heeft hiertoe besloten. Door de bijgestelde planning moeten wij langer wachten.”

Uiterlijk half maart heropening... is de verwachting

Op negen locaties in Nederland komen de nieuwe robotlijnen, allemaal in XL-teststraten. De GGD laat weten dat plaatsing alleen bij de teststraat van Nijmegen-Arnhem vertraging heeft opgelopen. Deze week is door een speciaal installatieteam dat ook bij Schiphol heeft gewerkt, begonnen met plaatsing van de robot op de testlocatie bij Ressen. De GGD-woordvoerder verwacht dat heropening uiterlijk half maart geregeld zal zijn.