Helpende hand naar vluchtelingen in Wijchen

11:04 WIJCHEN - Ze voelen zich vaak eenzaam. Ze zitten soms in kale huizen. Of hebben zich zonder dat ze het in de gaten hebben gehad in de schulden gestoken. Vluchtelingen krijgen wel hulp, maar het is niet genoeg. Dat zegt Caroline Visser van het Interkerkelijk Platform Kerk en Vluchteling Wijchen en omstreken.