Demonstratie op Keizer Karelplein tegen posters Suitsupply: 'Het grenst aan porno'

Hekken rond verzakte Godenpijler

9 maart NIJMEGEN - Een stutpaal moet de Godenpijler bij het Valkhofmuseum op Kelfkensbos in Nijmegen in het lood houden. De ondergrond van de tien meter hoge zuil is niet zo stevig is als deze zou moeten zijn, aldus de gemeente. Dat is uit inspectie gebleken.