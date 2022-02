Demonstratie voor Oekraïne in Nijmegen: ‘We hebben nú hulp nodig’

,,We hebben nú concrete hulp nodig”, betoogt Liliya Levandovska door de luidspreker in Nijmegen. ,,We kunnen niet wachten tot de sancties van de EU hun uitwerking hebben. Of totdat Europa een beslissing neemt over energiepolitiek. Het leger van Putin is in Oekraïne met grondtroepen. Onze steden worden gebombardeerd. Geef ons goed luchtafweergeschut.”