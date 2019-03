Deze briefjes hielpen overvallen echtpaar uit benarde situatie

NIJMEGEN - ,,Mijn ouders zijn helemaal in shock,” zegt de zoon van het oudere echtpaar - 70 en 75 - jaar dat opgesloten werd in hun eigen huis na een overval. Drie mannen met bivakmutsen op drongen kort voor middernacht een riante vrijstaande villa in aan de Kerkstraat. Een van hen had een vuurwapen bij zich. Ze wilden geld hebben. Het echtpaar werd achtergelaten, opgesloten in het eigen huis.