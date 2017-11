Deze dieren vliegen en scharrelen weer rond de rivier

Het tij lijkt gekeerd. De hoogwateringrepen langs de Gelderse rivieren - aanleg van nevengeulen, verlaging van de uiterwaarden, de komst van meer plassen en drassig uiterwaardengebied en het verlagen van de kribben - zorgen niet alleen voor minder overstromingsrisico's, maar tegelijk voor een grotere soortenrijkdom in de natuur. De biodiversiteit neemt vooral toe in de Millingerwaard, het midden-Waalgebied en de oevers rond het Pannerdensch Kanaal.



Bedreigde soorten keren terug

Het blijkt uit onderzoek van ecologen van de universiteiten van Nijmegen en Utrecht. Voor hun conclusies bestudeerden zij meer dan twee miljoen natuurwaarnemingen uit de periode 1997 tot 2016. Ze bekeken ook gedetailleerde landschapskaarten van het rivierengebied. Hun conclusie: meerdere bedreigde en beschermde soorten zoogdieren, vogels, vissen en planten zijn in het rivierengebied aan het terugkeren.



,,We zijn er nog niet, maar we zien een duidelijk herstel'', zegt de Nijmeegse hoogleraar Rob Leuven, die al 25 jaar onderzoek doet naar de verspreiding van soorten in het rivierengebied. ,,Veel effecten ijlen nog na. De Spiegelwaal bij Lent is bijvoorbeeld pas anderhalf jaar gereed. Wacht vijf jaar en je zult verrast worden. Al word ik nu al blij, als ik zie hoe de oeverzwaluwen zich volop nestelen in steilwanden langs nevengeulen, ook in het Lentse rivierpark."

Volledig scherm © Getty Images/iStockphoto

Mestlozingen

In de jaren 70 en 80 was de natuur in en rond de rivieren een 'dooie boel'. Er was sprake van een sterk vervuilde Rijn en Waal door gif- en mestlozingen in de uiterwaarden. De rivier lag ook opgesloten in een gekanaliseerde route. ,,De dreigende overstromingen van 1993 en 1995 hebben voor een ommekeer gezorgd. Na de dijkverhoging is ervoor gekozen de rivieren meer ruimte te geven. Bij de plannen zijn natuurbelangen meegenomen en er was aandacht voor de landschapskwaliteit."

Rivier baant zich weer een weg

Leuven ziet nog voor zich hoe veel uiterwaarden in de jaren 80 als een groen biljartlaken oogden. ,,Nu is het rivierengebied veel dynamischer. Het landschap is op veel plaatsen op de schop gegaan. De rivier baant zich meer dan vroeger weer deels zijn eigen weg. Kijk je nu vanaf de bandijken de uiterwaard in, dan zie je de variaties hoog/laag en nat/droog, dankzij de Ruimte voor de Rivier-maatregelen. Maisakkers zijn omgezet in natuurgebied, boeren hebben er ruimte voor gemaakt. In mei zie je nu de meidoorns opkomen. Loop je op een stille dag door de Bemmelse Waarden, dan zie je weer overal vlinders en zelfs de koninginnepage. Ooit was het plan om de schop te zetten in de rivierduinen in Millingen, nu groeien die zandduinen daar weer geweldig aan en zorgen ze voor een verrassende rijkdom aan planten."

Quote Loop je op een stille dag door de Bemmelse Waarden, dan zie je weer overal vlinders en zelfs de koninginnepage

Natuur op de Waalkade

Leuven vertelt hoe je tegenwoordig ook op de Nijmeegse Waalkade verrast kan worden door de natuur. ,,De aalscholvers laten zich hier voortdurend zien, ze leven van vis. De aalscholver is een redelijk kritische vogel, die flink leed onder de vervuiling van de rivieren. Die aalscholver heeft veel voedsel nodig om te overleven en zijn jongen te voeren. Ze moeten daarom op korte afstand van de nesten hun voedsel vinden. Dat kan dus weer rond Nijmegen: in de uiterwaarden, in de plassen en de nevengeulen. Soms zie je er wel twintig tegelijk vliegen. Dat is echt bijzonder.''

Beversafari

Leuven wijst verder op de vis in oevergeulen tussen Ophemert en Wamel. ,,We hebben vastgesteld dat de visstand hier soms twee- tot driemaal zo hoog is vergeleken met de oude situatie."



Als voorbeelden noemt hij de winde, rivierprik en barbeel. Hij wijst ook op de bevers. ,,Die hebben we ooit geherintroduceerd in Nederland. En die zie je nu weer overal in het rivierenge- bied. Hun opmars is niet meer te stuiten." Ze zijn intussen zo populair, dat Staatsbosbeheer in de Millingerwaard tegenwoordig zelfs beversafari's houdt.

Volledig scherm De bever. © Thinkstock

Otter blijft achter

Hij verwacht niet dat ook de otter zo snel zal oprukken. ,,Het landschap in Nederland is hiervoor nog te veel versnipperd door wegen. Die otter moet wel eerst ergens vandaan kunnen komen.''

Volgens Leuven hebben de onderzoekers vastgesteld dat voor vele tientallen soorten planten en dieren de trend positief is. In 137 van de 179 onderzochte uiterwaarden zijn meer soorten waargenomen. Maar het kan en moet nog beter. ,,Bij vlinders en libellen zien we herstel, maar dit blijft nog achter op de prognoses. Er zijn dus nog knelpunten."

Nieuwscafé