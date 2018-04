Einsteinstraat gebukt onder oudpapier

Verschoven

Met als gevolg dat in een weekeinde met een beetje slecht weer, storm of regen, het papier van een een zestal sterflats, 72 huishoudens, dagenlang over straat waait. Van der Haar: ,,Na de derde keer, in maart, deed de teamleider van de DAR mij, als contactpersoon van de Vereniging van Eigenaren, nog ferme toezeggingen. De mannen van het oudpapier waren definitief goed ingelicht. Nou, niet dus.’’

Laatste keer

De DAR erkent dat de fout bij haar ligt en de inzameling donderdag opnieuw is misgegaan. ,,We hebben inmiddels contact gehad met de melder en ook is al het papier vanochtend alsnog ingezameld’’, zo laat een woordvoerster weten. ,,Voor de bewoners is het inderdaad zo dat de inzameldag van oudpapier de tweede donderdag van de maand moet zijn. We zorgen dat dit de laatste keer fout is gegaan. De komende maanden zullen we extra alert zijn in de Einsteinstraat.’’