Deze twee Nijmeegse GroenLinksers gaan op jacht naar een Kamerzetel: ‘Wij willen Nederland eerlijker maken’

,,We willen een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. April en ik zitten op één lijn. Dat merkten we al toen we in 2014 samen in de Nijmeegse gemeenteraad kwamen”, vult Westerveld aan. De geboren Achterhoekse is sinds 2017 Tweede Kamerlid en vormt als nummer 10 op de kieslijst met Ranshuijsen het Nijmeegse motorblok van GroenLinks bij de komende verkiezingen. ,,De overheid moet haar burgers meer kansen en vertrouwen geven. Onder VVD-bewind zijn we onze mensen vooral gaan controleren. Eén keer een foutje maken in een melding aan de belastingdienst en je hebt meteen een enorm probleem. Zie de ellende die de kindertoeslagaffaire heeft veroorzaakt. Zo’n wantrouwig land moet Nederland niet zijn.”