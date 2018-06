Deze vijf Nijmeegse wijken gaan als eerste van het gas af

,,Van het gas af, dat klinkt alsof er iemand de gaskraan dicht komt draaien. Zo is het niet’’, zegt wethouder Harriët Tiemens. Wat wel? ,,Samen met bewoners gaan we kijken hoe en in welk tempo huizen worden ontkoppeld van de gasleiding. De route is niet in beton gegoten, want er is nog heel veel onzeker, en de technische ontwikkelingen staan niet stil. Ook woningcorporaties, netwerkbeheerders en energiebedrijven zijn erbij betrokken.’’