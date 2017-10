Digitale revolutie bij politie: 'We moeten'

,,De vraag is niet of we willen. We moeten. De wereld buiten dwingt ons daartoe. De samenleving wordt steeds digitaler. De politie kan niet achterblijven’’, zegt Dros.

De politiechef van de eenheid Oost-Nederland volgt daarom met grote interesse een webcareproject van de politie in Twente. ,,Dankzij dit webcare-team is de politie in Twente via de sociale media 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Ze zijn echt interactief. Die kant gaan we ook op. De wijkagent laat zien wat er in zijn wijk gebeurt, maar de politieteams zullen straks virtueel benaderbaar moeten zijn. Die digitale omslag roept intern veel vragen op. Hoe gaan we dat als politie goed organiseren, zodat we meldingen niet gaan missen.’’