Digitale toets; nooit meer een lamme hand

Het aankopen van het grote aantal laptops is een weloverwogen keuze geweest, vertelt Jos in den Bosch, programmamanager van ICT in het Onderwijs. ,,Er kunnen nu veel grotere groepen tegelijkertijd een digitaal tentamen maken. Voorheen waren docenten beperkt tot computerruimtes met maximaal 60 plekken.’’ Ook handig: de laptops kunnen overal neergezet worden. ,,Of dat nu de grote gymzaal in het sportcentrum is of een collegezaal in het Huygensgebouw.’’



Zoals met elke vernieuwing in het onderwijs zullen docenten een steuntje in de rug nodig hebben bij de nieuwe vorm van toetsing, zo verwacht In den Bosch althans. ,,Maar het waren juist docenten die de behoefte hadden om gemakkelijker digitaal te toetsen. Dat maken wij nu mogelijk.’’ Natuurlijk moeten zij de nieuwe software wel leren kennen. ,,Maar'’ zegt In den Bosch, ,,we hebben bij de aanbesteding vooral op gebruiksvriendelijkheid gelet.’’



Tijdswinst

Het grote voordeel van het digitaal toetsen is dat het veel tijd scheelt: bij multiple choice-vragen hoeft de docent niet meer met een rode pen de antwoorden te controleren. Ook is er veel meer mogelijk met bijvoorbeeld het invoegen van een filmpje of andere media in het tentamen.



Een ander probleem dat ermee is opgelost, is dat studenten niet meer hoeven te schrijven. Kramp in de handen behoort straks tot het verleden. ,,Schrijven zijn ze niet meer gewend. Niet zelden hoor ik van docenten dat ze de laatste kantjes van een tentamen niet meer kunnen lezen. Het ontcijferen van handschriften is met digitaal toetsen voorbij.''