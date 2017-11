Dildo-bende opgerold dankzij twitterende wijkagent William

In Maart dit jaar stal een vrouw drie vibrators uit de winkel Ero World aan de Van Welderenstraat in Nijmegen. De wijkagent bracht de camerabeelden van de diefstal via social media in de openbaarheid. Dat leverde al snel een tip op over een vergelijkbare diefstal bij On Top of Love uit Den Bosch. Het signalement van de dievegge daar kwam overeen met de Nijmeegse waarop de recherche de bende wist te achterhalen.



De blondine werkte met een handlanger die de winkelmedewerksters afleidde door een praatje aan te knopen. Ondertussen schoof de vrouw de speeltjes ter waarde van enkele honderden euro's in haar tas.