Dionne's trui

Dat waar 'de mensen' het over hebben is natuurlijk subjectief. Een aantal jaren geleden was de koffieautomaat, een verjaardagsfeest of ingezonden brief nog die graadmeter. Tegenwoordig kunnen we dat tot achter de komma meten. Online kunnen we live precies zien hoeveel mensen een verhaal bekijken. En zien we dus waar de online lezer - niet per definitie ook krantenlezer - lang bij blijft hangen of juist niet.