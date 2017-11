Directeur Van Schaik: 'NEC-stadion snel vernieuwen na aankoop'

Van Schaik zet nog niet direct in op een stevige uitbreiding van het aantal zitplaatsen waarover in het verleden wel vaker gesproken is. ,,Ik heb liever elke wedstrijd een goed gevuld stadion, dan regelmatig een stadion met veel lege plekken. Lege vakken is niet goed voor de sfeer. Schaarste is soms ook belangrijk.’’



Van Schaik schat dat op de lange termijn er duizend tot maximaal drieduizend zitplekken moeten bijkomen. Prioriteit geeft hij aan het uitbreiden van het hoofdgebouw. Een verdieping er bovenop of wellicht de grond in bij het Stadionplein. ,,We moeten het Goffertstadion rendabeler maken. Zorgen voor meer inkomsten. Er moeten meer activiteiten buiten de wedstrijddagen komen.’’