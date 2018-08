Dit horrorviaduct in Nijmegen gaat dicht voor alle auto's

Waterlei­ding gesprongen in Groesbeek: 80 huishou­dens gedupeerd

8:02 GROESBEEK - In de Populierstraat in Groesbeek is in de nacht van maandag op dinsdag wéér een waterleiding gesprongen. Afgelopen zaterdag gebeurde dit ook al. Zo'n tachtig huishoudens zouden hinder ondervinden van de breuk in de leiding.