Dit is waarom Bruls pleidooi voor vrijgeven softdrugs (nog) niet steunt: ‘Eerst wietproef in stad afwachten’

Smit had op een ander antwoord gehoopt. ,,Softdrugs blijven grote problemen geven”, stelde zij. ,,Coffeeshopuitbaters moeten inkopen bij criminelen en gebruikers hebben geen flauw idee wat de kwaliteit is van het spul dat ze kopen. Dat is gevaarlijk. Het is de hoogste tijd om die problemen aan te pakken. Zeker nu onlangs bekend is geworden dat de start van de wietproef tot nader order is uitgesteld.”



Volgens Smit kan Nijmegen op eigen houtje weinig doen in de strijd tegen grootschalige drugscriminaliteit. ,,Dat moet landelijk geregeld worden. Daarom is het zo goed dat burgemeesters via dat manifest oproepen tot actie vanuit Den Haag. Ik had gehoopt dat Bruls alsnog zou ondertekenen.”