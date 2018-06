Dit moet je weten over lachgas

Vrouw wint jackpot in Nijmeegs casino en wordt gelijk daarna bestolen

13:21 NIJMEGEN - De Nijmeegse politie heeft de beelden vrijgegeven van een brutale diefstal in Jack's Casino aan de Houtstraat in Nijmegen, van 10 maart dit jaar. Op de beelden, die woensdag te zien waren op Omroep Gelderland, is te zien hoe een kale man de portemonnee grist uit de binnenzak van de jas van een 78-jarige vrouw.