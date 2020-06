Dit weekend nieuw asfalt op Waalbrug: wel kijken, niet rijden

In september, denkt Rijkswaterstaat nu, kunnen automobilisten pas over het nieuwe asfalt rijden. Nog niet over vier rijstroken, maar over drie: naar verwachting twee stad uitwaarts en één stad inwaarts.

Renovatie

Sinds eind maart vorig jaar is op de Waalbrug in beide richtingen maar één rijstrook beschikbaar. Het vervangen van het betondek en het verwijderen van de verf van de stalen balken waarop dat ligt, is de eerste fase. Later volgt het schilderen van de bogen. In oude verflagen is in 2018 het kankerverwekkende chroom-6 aangetroffen. Er waren extra maatregelen nodig om veilig te kunnen werken.