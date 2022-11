Dit zijn de rijkaards uit de regio: Ton Hendriks weer terug en NEC-suikeroom is nog steeds nummer één

NIJMEGEN - De Quote 500 is weer uit. De jaarlijkse opsomming van mensen die meer dan behoorlijk in de slappe was zitten. Dit zijn de rijkaards uit deze regio.

,,Proficiat? Waarmee? Ik ben toch niet jarig?” Vastgoedmagnaat Ton Hendriks veinst niet te weten dat hij terug is in de Quote 500, de jaarlijkse lijst met de allerrijksten. ,,Dat doet me niks. Daar heb ik niks mee”, zegt Hendriks (78).

In 2017 stond hij op de laatste plek en in Nijmegen gaat het verhaal dat de toenmalige hoofdredacteur van de Quote, Sander Schimmelpenninck destijds bij het kantoor van Hendriks aan de Oranjesingel aanbelde om hem een Quote aan te bieden. Schimmelpenninck had een integraalhelm opgezet omdat korte tijd daarvoor in hetzelfde kantoor Boos-maker Tim Hofman tegen een vuist was aangelopen.

In 2018 kukelde Hendriks uit de lijst: nu maakt hij - door een stijging van de waarde van zijn vastgoed - zijn rentree op nummer 490.

Er staan 500 rijken op de lijst, maar slechts een handvol daarvan komt uit deze regio. Hoogste notering is al jaren op rij voor Marcel Boekhoorn (63) uit Bennekom. De suikeroom van NEC steeg van de 13e naar de 12e plek met een geschat vermogen van 2,3 miljard (vorige keer nog 2,2 miljard). Boekhoorn kondigde eerder dit jaar aan, aldus Quote, om met zijn dochters in zaken te gaan met het investeringsvehikel Bookmakers.

Rituals

Op nummer 45 (komt van 66) staat Raymond Cloosterman (58, Rituals) uit Nijmegen met een geschat vermogen van 1,1 miljard. Cloosterman opende recent winkels in Hong Kong. Nijmegenaar Fons Walder (66, jenever en chocolade) - maar alweer decennia woonachtig in Knokke - handhaaft zich op de 70e plaats met 680 miljoen.

Jacques Lemmen (70, verkocht zijn pillenfabriek Synthon) uit Mook staat met 560 miljoen op nummer 80. Een van zijn eerste werknemers bij Synthon, Nijmegenaar Huub Sanders (67), pikte een lucratief graantje mee toen Synthon verkocht werd en staat met 145 miljoen op plaats 396.

Volledig scherm Jacques Lemmen © THEO VAN ZWAM

John Deuss (80, olie) uit Berg en Dal (thans Bermuda) zakte met 350 miljoen van de 134e naar de 144e plaats. Deuss werd er enkele jaren geleden van beschuldigd met zijn eigen bank vanuit Berg en Dal aan witwasserij te doen. Hij schikte uiteindelijk voor vele miljoenen met het OM. Deuss is onder meer eigenaar van het Berg en Dalse landgoed de Watermeerwijk, waarvan onlangs een deel (boerderij Postweg) verkocht werd.

Frans van Haren (65, verkocht zijn sierbestratingsbedrijf Excluton voor de tweede keer) uit Druten steeg met 215 miljoen van plaats 276 naar 259. Van Haren beschikt volgens Quote bovendien over een aardige collectie auto's, te bewonderen in museum Metropole Druten.

Café de Plak

Grootgrutter Hans Geveling (72) uit Heilig Landstichting (thans Portugal) steeg met 165 miljoen twee plaatsjes naar nummer 323. Hij komt uit Gendt en begon daar in 1971 de eerste van zijn veertien Albert Heijn-filialen. Geveling runde ooit met zijn zwager café De Plak in Nijmegen dat hij in 1982 verkocht aan het personeel. Hij kreeg als dank een Goldcard en mag er de rest van zijn leven gratis eten.

Thijs Hendrikx (67) van Hendrikx Genetics (biotechnologie) in Boxmeer steeg naar plaats 330 met 170 miljoen. Nijmegenaar Leo Linders (68) van supermarktketen Linders staat met 160 miljoen op nummer 351. De geboren Ottersummer, zoon van een melkboer, studeerde na theologie Nederlands in Nijmegen.

Ger van Ommeren (61) van de firma Redsun (oorspronkelijk Katwijk bij Cuijk, thans Kevelaer) wordt geschat op 145 miljoen (nummer 393). Wijchenaar Siem Frederiks kwam vorig jaar de Quote 500 binnen op 432 met 125 miljoen: hij krijgt nu qua vermogen een 'stabieltje’ maar omdat stilstaan achteruitgang is, zakte hij wel naar plaats 471.

Volledig scherm Leo Linders © Theo Peeters

Op plek 459 staat Cees Ravestein (71) van de scheepswerf in Deest. Onder de kop 'We zijn een beetje extreem financieel gezond’ staat er een portret van de staalbouwer (slisdeuren, pontons, bruggen et cetera) in de Quote. Ravestein kocht in 1976 samen met wijlen zijn broer Jan de scheepswerf aan de Waal. Er staan 150 man op de loonlijst.

Families

Bij de rijkste families treffen we weer de familie Hoogwegt uit Mook aan. Vanaf 1976 bouwde wijlen Henk Hoogwegt aan een imperium dat handelt in boter, kaas en melkpoeder. Quote slaat de familie (thans Caroline (59) en broer Bart (52) aan voor 520 miljoen. De hoofdvestiging zit tegenwoordig in Arnhem. De familie stichtte ook de Golfbaan Rijk van Nijmegen in Groesbeek.

Uit de Quote 500 verdwenen de afgelopen jaren onder meer Dion Awater (computers) uit Beek met toen 74 miljoen en de familie Terwindt (baksteen) uit Nijmegen. Die was in 2007 nog goed voor een geschat vermogen van 281 miljoen. De familie is onder de radar verdwenen.