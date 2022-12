Dit zit er in de ontbijttas voor Nijmeegse leerlingen die met een lege maag op school komen

Archeolo­gie­cen­trum Museum Kam was een beetje vergeten maar straalt binnenkort weer

NIJMEGEN - Het monumentale Museum Kam in Nijmegen gaat dit voorjaar weer open na een jarenlange renovatie. Het is dé plek voor het archeologisch erfgoed uit deze omgeving en Gelderland. Bovendien is het honderd jaar oude pand zelf ook een bezoek waard.

21 december