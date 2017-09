Docent wil ook wel een week staken als het moet

Dat blijkt uit een enquête van deze krant, die door bijna 1.000 juffen en meesters - verspreid door heel Nederland - is ingevuld. Van de 955 deelnemende onderwijzers, geeft 924 respondenten aan donderdag mee te doen aan de staking. Op de vraag of ze bereid zouden zijn in plaats van een dag ook een week te staken, antwoordden 834 (ruim 87 procent) leraren 'ja'.

Bewust gekozen

Jan van de Ven van PO in Actie, herkent zich wel in die cijfers. ,,In het voorjaar hebben we al geroepen dat we bereid zouden zijn de scholen een week dicht te gooien.’’ De stakende partijen, zo zegt Van de Ven, hebben er bewust voor gekozen niet alles in één keer in te zetten. ,,Maar je kunt je voorstellen, dat als wij niet geregeld krijgen wat we geregeld willen hebben, dat we na 5 oktober gewoon doorgaan.’’