Dode bij schietpartij in Nijmeegs wijkje Kinderdorp Neerbosch: politie doet onderzoek in woning

updateNIJMEGEN - Aan de Scherpenkampweg in Nijmegen is deze avond rond 23.00 uur bij een schietpartij een slachtoffer dodelijk getroffen. De straat ligt in Kinderdorp Neerbosch. Wie er geschoten heeft is nog niet duidelijk. De politie trof het inmiddels overleden slachtoffer aan in een woning.