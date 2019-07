Dode valk met zendertje na maanden van Waalbrug in Nijmegen gehaald

Man zwaarge­wond na val van spoorbrug Graafseweg

8:01 NIJMEGEN - Een man is vanochtend zwaargewond geraakt door een val vanaf de spoorbrug op de Graafseweg in Nijmegen, ter hoogte van de Campusbaan. Hoe de man naar beneden is gevallen, is nog niet bekend. De politie is direct een groot onderzoek begonnen en heeft de omgeving afgezet.