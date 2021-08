Doe jij aan ‘Déjà vu’? Neurowetenschappers snappen steeds beter hoe dat werkt

Het gebeurt wanneer we het gevoel hebben dat een bepaald moment zich al eerder heeft voorgedaan. Elke gewaarwording, zoals een aanblik, geluid of geur, kan een gevoel van vertrouwdheid opwekken, alsof het tot een eerdere ervaring behoort. Dit fenomeen is het best bekend als déjà vu, een Frans woord dat letterlijk ‘reeds gezien’ betekent.



De uitdrukking déjà vu is niet nieuw en er zijn veel voorbeelden van in de literatuur en moderne kunst. Zo schreef Proust al over een déjà vu, teweeggebracht door de smaak van een heerlijk Frans gebakje dat hij als kind at, en Beyoncé neuriet in een van haar liedjes over een romantisch déjà vu.