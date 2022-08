Dokter Hoseyni (55) is de ‘dottertovenaar’ van Nijmegen, patiënten komen speciaal voor hem

Marij van Deutekom, de vrouw die zorgde voor nieuw schoolge­bouw en gewaagd onderwijs, neemt afscheid van Notre Dame

UBBERGEN - Directeur Marij van Deutekom en adjunct Ed van Loon nemen in september tegelijk afscheid van de middelbare school het Notre Dame des Anges in Ubbergen. Van Deutekom had vrijdag 15 juli haar laatste schooldag en is met pensioen. Van Loon blijft nog even als directeur, totdat opvolger Petra Molenaar op 1 december aantreedt. Twee interviews.

