Jaar cel voor dollemansrit met zoontje van 1 aan boord

NIJMEGEN - Onder invloed van coke en met zijn 1-jarige zoontje in de bijrijdersstoel probeerde een 30-jarige Nijmegenaar in mei van dit jaar te vluchten van de politie. Het gevolg was een heuse dollemansrit , die pas in het Brabantse dorp Zeeland na een forse politie-interventie ten einde kwam.

De rechtbank van Arnhem veroordeelde de bestuurder woensdag tot een celstraf van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk.

Wonder

De officier van justitie noemde het twee weken geleden, tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak, al een klein wonder dat er geen gewonden - of nog erger - doden vielen tijdens de rit van de Nijmegenaar: ,,Het lijkt erop dat meneer een beschermengeltje op zijn schouders had zitten. Dit had heel anders kunnen aflopen.’’

Nadat agenten de Nijmegenaar ter hoogte van de Nijmeegse Sint-Annastraat een stopteken gaven, sloegen bij de man alle stoppen door. Met hoge snelheid koerste hij richting Malden, waar hij A73 opreed. Stoplichten negeerde hij, tegenliggers werden ternauwernood ontweken. Waar de man op de provinciale weg al ruim over de 100 kilometer per uur reed, maakte hij het op de snelweg helemaal bont: ,,Daar zijn snelheden van 180 kilometer per uur geregistreerd’’, merkte de officier van justitie op.

Pas in Zeeland weet de politie hem klem te rijden. Daarvoor probeerde de Nijmegenaar tot tweemaal toe nog in te rijden op twee verschillende politieagenten. En dat neemt de rechtbank hem zeer kwalijk: 'Die probeerden nota bene het zoontje van meneer in veiligheid te brengen.'