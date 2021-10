Domme straatrover daagt politie uit: ‘Je kunt me toch niet pakken!’

Want ‘nog geen minuut later’ lag de verdachte donderdagnacht op zijn buik op de grond en werd hij in de boeien geslagen, schrijft de politie Nijmegen op Facebook.



Kort voor zijn bravoure had de man een vrouw op straat beroofd op de Sint Annastraat in Nijmegen en haar daarbij meerdere keren in het gezicht geslagen. Een passant seinde de surveillerende agenten in, die de man op de rijbaan zagen fietsen. De verdachte had volgens de politie duidelijk haast en bewoog zich snel richting het centrum. Na een korte achtervolging te voet kon de verdachte worden gevloerd en geboeid.



De politie gaf de gestolen spullen terug en de verdachte mee naar het cellencomplex.