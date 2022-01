Dood gevonden moeder (91) en zoon (52) leidden extreem teruggetrokken leven in Kranenburg

KRANENBURG - Teruggetrokken leven zonder contact met de buren: dat komt niet alleen in de grote stad voor. Dat concludeert de Kleefse journalist Peter Janssen in de Rheinische Post naar aanleiding van het feit dat in Kranenburg dinsdag in een appartementencomplex vlak bij de historische Mühlenturm twee doden werden gevonden : een 52-jarige man en zijn 91-jarige moeder.

De man is vermoedelijk als eerste gestorven, daarna overleed zijn bedlegerige moeder die voor haar zorg van hem afhankelijk was. Ze waren al dagen, wellicht langer dood, voordat ze gevonden werden.

Wat de doodsoorzaak precies is geweest, is niet bekend. Er wordt, zo laat de Kleefse politie weten, geen obductie uitgevoerd omdat er van een misdrijf geen sprake is. Wel van een vreselijk drama dat ontdekt werd dankzij een collega van de man.

Ze reed naar de woning omdat hij niet meer op zijn werk was verschenen. Ze belde aan en schakelde een buurman in toen er niet werd opengedaan. Die bonsde stevig op de deur, maar ook toen bleef het stil. Vervolgens is de politie gebeld, die zich toegang tot de woning verschafte. De man lag in bad, de moeder werd naast haar bed aangetroffen.

Kartonnen doos

Janssen beschrijft dat er voor de deur een kartonnen doos stond met incontinentiemateriaal en dergelijke. De doos werd bezorgd op 21 december. Pas veertien dagen later werd het drama ontdekt. Het is niemand opgevallen dat in de kelder - waar ook de bewoners van de andere vijf appartementen hun wasmachine hebben staan - schone was wel heel erg lang aan de lijn hing en dat er wekenlang een kerstpresentje voor de deur stond.

Moeder en zoon wilden geen contact, zo laat de buurt weten. Ze leefden extreem teruggetrokken. Een buurman - hij zag ze in al die jaren slechts één keer - leegde regelmatige hun brievenbus omdat die steeds overliep met reclamefolders en post. Hij had daarom ook al een keer de politie ingeseind. Die constateerde dat alles in orde was. De buurt is in shock. ‘Ongelooflijk dat zoiets vrijwel naast je kan gebeuren’ zegt een buurvrouw die niet met haar naam in de krant wil.

Mon Cheri

Moeder en zoon kenden ze nauwelijks. Er werd hallo gezegd in de gang en daar bleef het bij. Overburen zijn twintig jaar geleden in de straat komen wonen, moeder en zoon woonden er toen al. Voor kerst hadden ze nog een doosje Mon Cheri voor de deur gezet. Verbaasd waren ze niet dat dat dagenlang bleef staan. ‘Die zullen ze een dezer dagen wel naar binnen halen’, dacht de vrouw, staat in de Rheinische Post. Dat het licht bleef branden, wekte evenmin argwaan. Integendeel, daaruit werd de conclusie getrokken dat alles in orde was.

De moeder was op eerste kerstdag jarig. Of ze toen nog leefde, is ongewis.