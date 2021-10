Doodsoorzaak moeder en dochter is nog een raadsel: ‘Heeft niemand ze gemist?’

NIJMEGEN - De politie tast nog altijd in het duister over de doodsoorzaak van de twee vrouwen die zaterdag levenloos werden aangetroffen in een appartementencomplex in het Willemskwartier in Nijmegen. De raadselachtige dood is het gesprek van de dag in de Nijmeegse wijk.

Maandagmorgen, iets voor twaalven. De felle zon weerkaatst op de ruiten van de Spieghelhof, een keurig appartementencomplex net buiten het centrum van Nijmegen. Een ambtenaar van de gemeente Nijmegen voert grondmetingen uit, verder is het uitgestorven op straat.



Het is moeilijk voor te stellen dat de politie hier afgelopen zaterdag twee doden aantrof. Volgens diverse omwonenden gaat het om een moeder (68) en dochter (38), beiden bewoners van het complex.

Mogelijk lagen ze al weken - zo niet maanden - levenloos in de galerijwoning, wat onderzoek naar de doodsoorzaak nu heel complex maakt. De lichamen zijn naar Elst gebracht, waar de forensische recherche verder onderzoek doet. ,,Alles ligt nog open”, zegt een woordvoerder van de politie maandag. ,,Pas als we de doodsoorzaak weten, hopen we meer te kunnen zeggen over met welk scenario we te maken hebben.”

Lieve vrouw

Want wat is er gebeurd in de woning van de twee, waar al tijdenlang de luxaflex omlaag hangen en het wemelt van de vliegen tegen het raam? Was het een noodlottig ongeval, zelfdoding of misschien toch moord? Van dat laatste scenario lijkt vooralsnog geen sprake te zijn: het Team Grootschalige Opsporing van de recherche is nog niet ingeschakeld: iets wat wél gebruikelijk is bij moordzaken.

Het overlijden van de moeder en dochter is het gesprek van de dag in de wijk. Buurtbewoners vertellen dat de twee, van Turkse afkomst, een erg teruggetrokken bestaan leidden. Ze kwamen nauwelijks buiten, sociaal contact met de buren was er evenmin.

Quote Pas als we de doodsoor­zaak weten, hopen we meer te kunnen zeggen over met welk scenario we te maken hebben Politiewoordvoerder

Op de momenten dat er wel contact was, bijvoorbeeld met het wegzetten van vuilnis of oudpapier, was dat altijd heel prettig, zegt een buurvrouw: ,,Vooral met de moeder. Een heel lieve vrouw, nooit te beroerd om een ander even te helpen.”

‘Heeft niemand ze gemist?’

De vader moest jaren terug al noodgedwongen verhuizen naar een verzorgingstehuis. Volgens buurtbewoners is niet duidelijk of hij nog leeft. Andere familie kwam er nooit over de vloer, stelt een andere complexbewoner. ,,Er zouden nog broers en zussen in Nederland wonen, maar ik heb ze nooit gezien. Dat maakt het zo gek, zeker als je bedenkt dat ze mogelijk al maanden dood in de woning hebben gelegen. Heeft niemand ze dan gemist?”

Het appartementencomplex ligt vlak bij de Willemsweg, een straat waar veel Turkse winkels zijn. Ook daar zijn de moeder en dochter onbekend, blijkt uit een rondgang.

Volledig scherm Het raam van de bewoners, waar het wemelt van de vliegen. © Foto: Bert Beelen