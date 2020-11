Door deze agent bekende Marcel T. moord op kraakadvocaat Louis Sévèke: ‘Jammer dat hij levenslang vastzit’

Grote twijfels over Vierdaagse in 2021; Wedren is niet corona­proof te maken

13 november NIJMEGEN - De kans is groot dat bij een volgende editie van de Vierdaagse de Wedren als start en finish taboe is. En dat is maar één van de uitdagingen waar de organisatie van Nederlands grootste wandelevenement voor staat. Rond de jaarwisseling volgt het eerste grote besluit of de Vierdaagse wel mogelijk is in 2021. ,,We willen er in ieder geval alles aan gedaan hebben.’’