Door stormen Dudley en Eunice losgewrikte boom dreigt om te vallen; Berg en Dalseweg deels afgesloten

Vrijdagavond was dit deel van de Berg en Dalseweg ook al afgesloten omdat een boom ontworteld raakte door de felle windstoten waarmee storm Eunice huishield. De boom viel deels op een daar geparkeerde auto die flink beschadigd raakte.



Nu de storm die in Nederland vier levens eiste, het land al lang en breed heeft verlaten, blijkt nog een boom slachtoffer te worden van deze storm en zijn voorganger Dudley. Het gaat om de kolossale linde op de hoek Berg en Dalseweg met de Beukstraat. Aan de stoeptegels rond de boom is te zien dat als gevolg van de felle windstoten ook de wortels het zwaar te verduren hebben gehad.



,,We willen niet het risico lopen dat de boom het later alsnog begeeft, net op het moment dat er een bus langsrijdt”, zegt de bevelvoerder van de brandweer ter plaatse. ,,Daarom hebben we de weg nu afgezet zodat een specialist van de gemeente de boom kan inspecteren.”