Door terrorhaan toegetakelde Kukelekuu moet nu verder als koning Eenoog

De vrijwilligers besloten de agressieve zwarte haan te vangen en achter een afscheiding te zetten. Die nacht wist het beest echter te ontsnappen, waarna hij zijn soortgenoten aanviel. ,,Hij kon blijkbaar goed vliegen. We hebben hem opnieuw gevangen en hem dit keer in het hooischuurtje opgesloten.”



De eigenaar van de ‘terrorhaan’ in Lent heeft zich nooit gemeld. Thoomes heeft hem vervolgens op Marktplaats aangeboden. ,,Gratis. Toen kwam een meneer hem halen. Hij zei: ‘Als ie jong is houd ik hem nog een tijdje, als ie oud is eet ik ‘m op’. Ik denk zelf dat ie op het menu is beland.”



Met Kukelekuu gaat het inmiddels weer redelijk goed. ,,Ik denk niet dat hij getraumatiseerd is. Na één dag rende hij alweer vrolijk rond. Misschien herinnert hij het zich niet eens. We hebben hem wel omgedoopt tot koning Eenoog.”