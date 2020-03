Doornroosje gelast alle concerten van deze maand af vanwege coronavirus-maatregelen

Infectie­arts verwacht pas over een week zichtbaar effect van coronabe­per­kin­gen

17:46 NIJMEGEN - De maatregelen van het kabinet om de coronacrisis te bezweren zijn ‘wat ik had gehoopt dat er zou gebeuren’. Maar: ,,We moeten hopen dat dit voldoende is. Het kan best zijn dat er nog verdergaande maatregelen nodig zijn.’’