Download de vernieuwde app van De Gelderlander

Is een naaktselfie strafbaar?

10:47 NIJMEGEN - Online kwisje in de politiebus. 'Is het versturen van je eigen naaktfoto strafbaar?' Tuurlijk niet, denken klas 1B5 en 1B6 van het Nijmeegse Mondial College. Een naaktselfie is je eigen stomme fout. Want dat doe je toch zeker zelf, is het gevoel bij vrijwel alle brugklassers. 'Niet waar', klikken ze als antwoord.