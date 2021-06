Drank, drugs en scheurende auto's: stadseiland Veur-Lent ‘explodeert’, omwonenden willen actie

Nijmegen en Albany bevriend door de oorlog: ‘Perfect voorbeeld van betrokken­heid en internatio­na­le vriend­schap’

13 juni HEILIG LANDSTICHTING / NIJMEGEN - Na de bevrijding in 1944 lag Nijmegen in puin en stond de economie op instorten. Toch kwam de stad er bovenop, mede dankzij de Amerikaanse stad Albany. In het museumpark Orientalis in Heilig Landstichting is nu een tentoonstelling te zien over deze vriendschap.